Vi söker protetiker till vår specialisttandvård!
Folktandvården Sörmland AB / Tandläkarjobb / Nyköping Visa alla tandläkarjobb i Nyköping
2025-11-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Sörmland AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Åsidan, Nyköping
Behovet vid vår protetikavdelning i Nyköping är fortsatt stort, och vi söker nu ytterligare en kollega till vår klinik. Samarbetet mellan specialistavdelningarna är gott, liksom samarbetet med allmäntandvården. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och förbättra våra avdelningar.
Som specialist på protetikavdelningen präglas dagarna av kliniskt arbete, utbildningsinsatser och samarbete med våra kollegor inom både specialisttandvård och allmäntandvård. Möjligheterna till professionell utveckling är goda, och genom vårt nära samarbete med Centrum för Klinisk Forskning Sörmland finns utmärkta förutsättningar för den forskningsintresserade.
Vi har korta beslutsvägar, och det goda samarbetsklimatet gör det enkelt och trivsamt att arbeta hos oss. Vi har protetikavdelningar både i Eskilstuna och Nyköping.
På kliniken Åsidan i Nyköping har vi specialistavdelningar i parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, pedodonti och orofacial medicin. Här finns även avdelningen för oral kirurgi, där en nischad allmäntandläkare arbetar. Kliniken är belägen på sjukhuset i Nyköping.
Här arbetar totalt ett team på cirka 25 medarbetare som tillsammans driver och utvecklar kliniken, och nu söker vi dig som vill vara med i detta arbete på vår protetikavdelning tillsammans med befintlig personal.
Kliniken är belägen vid Nyköpings lasarett, nära avfarten från E4, och det finns gott om personalparkeringar. Kliniken ligger även nära Nyköpings centralstation, med en promenad på 5 minuter.
Vi söker dig som:
• tillsammans med oss vill driva och utveckla vår protetikavdelning
• stimuleras av samarbete i team och över ämnesgränser
• gärna delar med dig av dina erfarenheter för att utveckla vår verksamhet
• stimuleras av den kliniska vardagen och gillar utmaningar
• vi arbetar flexibelt, affärsmässigt och med en hög kundservice och du behöver dela den inställningen
• vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare med specialistkompetens inom protetik.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Specialisttandvården i Sörmland är en samlad verksamhet i länet och som ingår i Folktandvården Sörmland. I verksamheten arbetar ca 100 medarbetare som finns placerade i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Samtliga specialiteter finns representerade i länet. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-25-047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625) Kontakt
Urban Alsenmyr, facklig företrädare TT urban.alsenmyr@regionsormland.se 016-10 46 30 Jobbnummer
9597676