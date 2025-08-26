Vi söker projektledare till energibranschen
2025-08-26
Vill du arbeta i en roll där teknik, ansvar och utveckling möts? Vi söker nu en projektledare som vill ta plats i en verksamhet som driver den svenska energiomställningen framåt. Här får du möjlighet att arbeta nära både kunder och tekniker i projekt som gör skillnad - samtidigt som du får vara del av en trygg arbetsmiljö med stark teamkänsla.
OM TJÄNSTEN
Som projektledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp projekt kopplade till service, underhåll och ombyggnationer i elanläggningar. Fokus ligger på stationer och komponenter som transformatorer, brytare och reläskydd, ofta inom spänningsnivåer från 400 V upp till 400 kV. Arbetet är varierande med både tekniska och ekonomiska delar, och du växlar mellan kontoret, fältbesök och möten med kunder och leverantörer.
Bolaget är en aktör i energibranschen som utvecklar och underhåller anläggningar för industrier, nätbolag och energiproducenter. Genom deras arbete bidrar de till en säker och hållbar energiförsörjning. Teamet du blir del av består av projektledare och tekniker med bred erfarenhet inom elkraft, och här kombineras specialistkunskap med en öppen och prestigelös kultur. Ditt område kommer sträcka sig främst inom Västra Götaland och Halland, och projekten varierar från mindre uppdrag till investeringar på flera miljoner kronor.
Du erbjuds
• Arbete i en verksamhet med tydligt fokus på säkerhet och kvalitet
• Möjlighet att utvecklas inom både teknik och projektledning
• Samarbete med erfarna kollegor i en stöttande miljö
• Chansen att påverka framtidens energiinfrastruktur
Dina arbetsuppgifter
• Driva och leda projekt från planering till färdig leverans
• Föra dialog med kunder och säkerställa tydlig kommunikation
• Ha ansvar för projektens ekonomi och uppföljning
• Delta i möten och bidra i förhandlingar
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en gymnasial utbildning inom el eller elkraft
• Har B-körkort då rollen innebär resor över dagen för att besöka byggarbetsplatserna
• Är obehindrad i svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet av projektledning inom el- eller elkraftsområdet
• Kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
