Vi söker projektledare inom elinstallationer!
Simplified Recruitment Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Just nu söker vi en erfaren projektledare till vårt härliga team i Västberga, Stockholm, där vi är ca 25 medarbetare.
Vi söker dig som vill ha stort eget ansvar och variation i arbetsuppgifterna. Som projektledare har du tekniskt och ekonomiskt ansvar för dina projekt och du sköter kontakten med kund/beställare, entreprenörer och medarbetare. Du ska också se till att dina projekt följer standarder för kvalitet-, miljö-, skydds-, och säkerhetsfrågor.
I ditt uppdrag ser du till att så väl ekonomiska som produktmässiga mål uppnås. Du ansvarar för projektens budget, att prognoser läggs i tid och att projektuppföljning kontinuerligt genomförs. I prognoser och resultatsammanställning av projekten har du god hjälp av affärsenhetens controller. Du håller i projektet från start till mål och för en tät dialogen med montörerna och beställaren. På kontoret finns flera andra projektledare och enhetens administratör, som stöttar i fakturering och andra viktiga delar kopplat till våra projekt.
Kompetensprofil
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du har några års erfarenhet som projektledare inom entreprenadbranschen. Du har övergripande förståelse för projektekonomi och vad som skapar lönsamhet i projekt. Vi söker en engagerad och ansvarstagande person med ett strukturerat arbetssätt och som har lätt för att skapa goda relationer med beställare, konsulter, leverantörer och kollegor. Du slutför dina åtaganden och är van att fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet. Vi förutsätter även att du är resultatinriktad och drivs av affären.
Goda kunskaper inom elinstallation/elteknik och entreprenadjuridik krävs för den här rollen. Vi tror att du kanske har en bakgrund som elektriker, eller en gedigen utbildning inom ellära/elteknik. Meriterande för denna roll är en relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att leda större projekt inom entreprenad.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Du blir del av en autonom och stabil affärsenhet med stark lokal närvaro men som samtidigt ingår i VINCI Energies globala koncern. Vi levererar pålitligt installationsarbete inom hög-, mellan-, och lågspänning till våra kunder. Du blir del av en affärsenhet som värdesätter öppenhet, samarbete och innovativa idéer. Du får vara med att påverka och får goda möjligheter till kompetensutveckling bland annat genom Vincis egen akademi. Actemiums företagskultur präglas av att vara både platt och prestigelös, vilket innebär att alla pratar med alla oavsett titlar.
Din ansökan
Sista ansökningsdag är 30 april men skicka gärna in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
För ytterligare information kontakta Ellen Lektorp, Sourcing Partner på Simplified, ellen.lektorp@simplifiedco.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142), https://www.actemium.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Actemium Electro Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9469203