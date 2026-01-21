Vi söker projektadministratör till BU Underwater Systems
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2026-01-21
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi har en stark tillväxt och behöver förstärka vår verksamhet med ytterligare en administratör för främst vår projekt- och programverksamhet. Din anställning kommer att vara på Program- och projektkontorets sektion Support Business Execution. Här har vi uppgiften att förse våra projekt och projektledare med olika former av projektsupport, såsom administrativa uppgifter, projektplanering- och uppföljning, kalkylledning och även projektledaruppdrag. I din roll arbetar du tillsammans med projektledare och controllers för att säkerställa resultat.
De administrativa uppgifterna varierar över tid, och kan bestå av:
*
Krypterad kommunikation och försändelser
*
Hantera sändningar av exportkontrollerad information
*
Besöksmottagning
*
Tids- och reseadministration
*
Konferens- och lokalbokningar
*
Inköp av material
*
Övriga administrativa uppgifter
Du kommer också agera användarstöd vid registrering och arkivering av dokument i olika system (ex. IFS och Sharepoint). Arbetsuppgifterna består även av att skapa dokumentstrukturer, hantera behörigheter samt utbilda och lära upp personal i våra administrativa verktyg.Publiceringsdatum2026-01-21Profil
Du har yrkeserfarenhet från liknande verksamhet med både nationella och internationella kunder. Du behöver vara serviceinriktad och ha god vana att arbeta i administrativa program och datamiljöer, kunna underhålla information på sharepoints, wiki och intranät samt använda affärssystem för inköp (Hansa) och ekonomi (Agresso). Du behöver också kunna ta till dig och hantera strikta säkerhetsrutiner och stödja projektmedarbetare i att följa dessa.
För att lyckas i rollen bör du vara nyfiken, initiativtagande, uthållig och pålitlig. Du är strukturerad, kan skapa ordning och kan hantera ett visst mått av stress. Du knyter kontakter och samarbetar väl med andra, oavsett vilken funktion eller roll de arbetar i. Du kommunicerar på ett tydligt sätt; du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Du kommer att ingå i ett nätverk av andra administratörer på vår affärsenhet där ni stödjer och hjälper varandra. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och du bör därmed kunna uttrycka dig väl på svenska och obehindrat engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
