Vi söker programkoordinator till F1RST i Göteborg!
Om F1RST
F1RST arbetar för att göra högre utbildning och kvalificerade karriärer tillgängliga för fler.
Vi stöttar unga från deras första karriärdrömmar i årskurs 8 till första jobbet efter universitetet. Genom program, nätverk och möten med förebilder stärker vi talanger att ta plats, forma sina framtider och bidra till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv.
Tillsammans med skolor, universitet och företag bygger vi strukturer som öppnar dörrar och ger fler möjlighet att förverkliga sin potential.
F1RST är grundat av Handelshögskolan i Stockholm (SSE) och Daniel Sachs Foundation.
Nu stärker vi vår närvaro i Göteborg - och söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla verksamheten i regionen.
Om rollen
Som programkoordinator i Göteborg är du den drivande kraften bakom F1RST:s skolprogram och community i regionen. Du har en nyckelroll i att utveckla och genomföra våra program för högstadie- och gymnasieelever samt bidra till att stärka vårt universitetsnätverk i Göteborg.
Du är vår första heltidsresurs på plats i Göteborg och får därmed ett stort mandat, ansvar och möjlighet att påverka.
Du rapporterar till ansvarig för skolprogrammet och arbetar nära teamet i Stockholm. Resor till Stockholm förekommer regelbundet och vissa kvällsaktiviteter ingår i tjänsten.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet, relevans och genomförandekraft i vår verksamhet i Göteborg - i linje med F1RST:s strategiska mål och långsiktiga ambition.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
- Leda rekrytering och urval av deltagare till våra program
- Planera, koordinera och genomföra flera parallella skolprogram
- Följa och implementera det etablerade programformatet för F1RST Step
- Utvärdera, kvalitetssäkra och vidareutveckla programinnehåll i nära samarbete med ansvarig
- Säkerställa att verksamheten genomförs i linje med F1RST:s strategiska inriktning och uppsatta mål
- Samla in, dokumentera och analysera deltagardata samt bistå i rapportering till ledning, styrelse och externa finansiärer
- Bidra till löpande uppföljning av verksamhetens effekt, måluppfyllelse och kvalitet
- Ansvara för administration kopplad till deltagarhantering, dokumentation och systemloggning enligt organisationens rutiner
- Bygga och vårda relationer med grundskolor och gymnasieskolor i Göteborg
- Upprätthålla och utveckla relationer med partnerföretag och branschambassadörer i regionen
- Stötta, samarbeta med och samordna arbetet tillsammans med F1RST:s studentstyrelser vid Göteborgs universitet och Chalmers högskola, inklusive planering av aktiviteter och event, medlemsrekrytering och engagemang, kommunikation samt strategisk utveckling av det lokala communityt. Rollen innefattar även att coacha och stärka studentstyrelserna i deras ledarskap, ansvarstagande och långsiktiga utveckling.
Du arbetar både operativt och utvecklingsorienterat - med fokus på effekt för målgruppen, mervärde för våra partners och långsiktig strukturell förändring.
Vem är du?
Du drivs av att göra konkret skillnad för unga. Du ser potential där andra ser hinder och har en stark tro på utbildningens kraft att förändra livsvägar. Du är en naturlig projektledare, trivs att ha ansvar och av att skapa struktur. Du hugger i där det behövs och är van att driva projekt framåt.
Vi tror att du är:
- Självgående och initiativrik
- Strukturerad och lösningsorienterad
- Relationsskapande med hög social kompetens
- Bekväm med att leda grupper och hålla workshops
- Värderingsdriven med stark integritet
- Energisk, prestigelös och trygg i att ta ansvar
- Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också nära samarbete med ett engagerat team.
Krav
- Erfarenhet av arbete med unga, gärna med underrepresenterade grupper
- Erfarenhet av att planera och genomföra program, workshops eller evenemang från start till mål
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Erfarenhet av projektledning eller samordning
- Har tidigare haft budgetansvar i projekt
- God administrativ förmåga
- Erfarenhet av att arbeta med skolor eller utbildningsaktörer
Meriterande
- Erfarenhet av rekryterings- eller urvalsprocesser
- Intresse för högre utbildning och social mobilitet
- Erfarenhet av uppföljning, effektmätning eller rapportering
- Erfarenhet av digitala verktyg och/eller eventhanteringssystem
- Intresse för kommunikation och sociala medier
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du:
- Möjlighet att bygga upp och forma F1RST:s verksamhet i Göteborg
- Arbeta i en värderingsdriven organisation med höga ambitioner
- Vara en del av ett engagerat och nationellt team
- Bidra till konkret, långsiktig samhällsförändring
Tjänsten är en 9 månaders heltidsanställning med möjlighet till förlängning. Placering i Göteborg. Resor till Stockholm och kvällsarbete ingår som en naturlig del av uppdraget.
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med din ansökan.
According to agreement
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Handelshögskolan i Stockholm
F1RST Kontakt
Sabinor Haas Lönnroth, F1RST Sabinor.Haas.Lonnroth@hhs.se
9803444