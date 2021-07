Vi söker produktionspersonal till vår kund Doggy i Vårgårda - AB Söder & Co Consulting - Tunnplåtslagarjobb i Alingsås

AB Söder & Co Consulting / Tunnplåtslagarjobb / Alingsås2021-07-052021-07-05Doggy AB har både fabrik och huvudkontor i Vårgårda. Doggy är den största hund- och kattmatproducenten i Sverige och de har en mer än hundraårig tradition av djurmatstillverkning. Ett arv som de är stolta över och förvaltar, men också ständigt utvecklar och förbättrar.Doggy strävar efter att vara en fantastisk arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna på lång sikt. Arbete pågår kontinuerligt med mångfald, att förbättra arbetsmiljön, ledarskapet och de vill att var och en ska kunna utvecklas.Som produktionsmedarbetare på avdelningen våtfoder kommer du bland annat att arbeta i produktionen som maskinskötare och kontrollera färdiga produkter. Truckkörning ingår i det dagliga arbetet.Arbetet innebär att man hanterar färska och frysta råvaror. Därför är det av stor vikt att alla följer de livsmedelskrav som finns i denna industrimiljö.Tjänsten är på heltid med start under hösten 2021. Arbetstiderna kommer på sikt att vara förlagt till 2-skift.Du kommer att ha din anställning på Söder & Co och arbeta på uppdrag hos Doggy. För rätt person finns stora möjligheter till anställning på Doggy.För att trivas i rollen som produktionspersonal på Doggy krävs att du inte har ont av den arbetsmiljö som råder gällande doft samt hantering av diverse råvaror till maten som tillverkas. Som person är du noggrann, fingerfärdig och har känsla för kvalité och slutprodukt. Att arbeta i ett dynamiskt tempo är någonting du trivs bra med.Meriterande är om du tidigare arbetat inom livsmedelsindustri och/eller som maskinoperatör. Krav för denna tjänst är truckkort, körkort samt tillgång till egen bil.I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Vill du arbeta i en innovativ miljö där kvalitet och hållbarhet är självklarheter? Sök då tjänsten som produktionsmedarbetare genom att gå in på www.soderco.se. Ansök redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad.Som anställd hos oss på Söder & Co arbetar du som konsult på uppdrag ute hos våra kunder. För oss är det av största vikt att du känner dig trygg i din anställning. Genom att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, ställer det krav på oss som arbetsgivare och det gör att du som konsult kan känna dig säker på att vi följer de kollektivavtal som är framförhandlade av parterna. Om ditt uppdrag tar slut hos en kund, kommer vi att göra allt vi kan för att hitta ett nytt uppdrag till dig som ligger inom ditt kompetensområde.Tack vare vår lokala förankring har vi många kunder i regionen och ett nytt spännande uppdrag väntar förhoppningsvis runt hörnet. Vi ser till varje individ och dörrarna står alltid öppna för våra konsulter. Genom våra ledord långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende ser vi till att du blir en trygg och nöjd medarbetare. Välkommen att bli en av oss i vårt härliga Söder & Co gäng!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-11AB Söder & Co Consulting5846923