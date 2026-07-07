Vi söker pizzabagare

Pizzahome Göteborg AB / Kockjobb / Mölndal
2026-07-07


Visa alla kockjobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pizzahome Göteborg AB i Mölndal, Göteborg eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-07

Dina arbetsuppgifter
Vi söker pizzabagare genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: oskan81@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzahome Göteborg AB (org.nr 556889-1666)
Kungsbackavägen 105 (visa karta)
431 90  MÖLNDAL

Jobbnummer
9995475

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