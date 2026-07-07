Vi söker pizzabagare
Pizzahome Göteborg AB / Kockjobb / Mölndal Visa alla kockjobb i Mölndal
2026-07-07
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pizzahome Göteborg AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker pizzabagare genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: oskan81@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzahome Göteborg AB
(org.nr 556889-1666)
Kungsbackavägen 105 (visa karta
)
431 90 MÖLNDAL Jobbnummer
9995475