Vi söker pizzabagare

l'Acquafarina Limhamn AB / Kockjobb / Malmö
2026-06-14


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Vi söker en pizzabagare, tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för det italienska köket.

Publiceringsdatum
2026-06-14

Dina arbetsuppgifter
pizzabakning
Förberedelse av råvaror
Baka pizza enligt napolitansk tradition (utbildning ges vid behov)
Hålla ordning och renlighet i köket
Samarbeta med övrig personal i köket

Kvalifikationer
Intresse för matlagning och det italienska köket
Aktiv, engagerad och arbetsvillig
Förmåga att arbeta i team och i ett stundtals högt tempo
Erfarenhet från restaurang/pizzeria

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Positiv och serviceinriktad
Villig att lära och utvecklas
Språk Svenska, engelska och italienska meriterande

Anställningsform:
Enligt överenskommelse (heltid)

Tillträde
Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@aquafarina.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
l'Acquafarina Limhamn AB (org.nr 559361-5155), https://www.instagram.com/lacquafarina_/
Rudbecksgatan 95 (visa karta)
216 22  LIMHAMN

Kontakt
Johan Guttman
info@aquafarina.se

Jobbnummer
9962641

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