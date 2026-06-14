Vi söker pizzabagare
l'Acquafarina Limhamn AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-14
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Vi söker en pizzabagare, tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för det italienska köket.Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
pizzabakning
Förberedelse av råvaror
Baka pizza enligt napolitansk tradition (utbildning ges vid behov)
Hålla ordning och renlighet i köket
Samarbeta med övrig personal i köketKvalifikationer
Intresse för matlagning och det italienska köket
Aktiv, engagerad och arbetsvillig
Förmåga att arbeta i team och i ett stundtals högt tempo
Erfarenhet från restaurang/pizzeria Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Positiv och serviceinriktad
Villig att lära och utvecklas
Språk Svenska, engelska och italienska meriterande
Anställningsform:
Enligt överenskommelse (heltid)Tillträde
Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@aquafarina.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare l'Acquafarina Limhamn AB
(org.nr 559361-5155), https://www.instagram.com/lacquafarina_/
Rudbecksgatan 95 (visa karta
)
216 22 LIMHAMN Kontakt
Johan Guttman info@aquafarina.se Jobbnummer
9962641