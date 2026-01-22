Vi söker Pizzabagare

Pizzeria Hökerum AB / Kockjobb / Ulricehamn
2026-01-22


Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Vi söker Pizzabagare som genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att baka pizza, tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: sw_af_07@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Hökerum AB (org.nr 559324-0657)
Viskaborovägen 11 (visa karta)
523 74  HÖKERUM

Arbetsplats
Hökerum AB, Pizzeria

Jobbnummer
9698608

