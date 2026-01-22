Vi söker Pizzabagare
2026-01-22
Vi söker Pizzabagare som genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att baka pizza, tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: sw_af_07@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Hökerum AB
Viskaborovägen 11 (visa karta
523 74 HÖKERUM Arbetsplats
Hökerum AB, Pizzeria Jobbnummer
