Vi söker pizzabagare

Nya Göta Kvarters Krog KB / Kockjobb / Borås
2025-11-06


Visa alla kockjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nya Göta Kvarters Krog KB i Borås

Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: faruk313@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nya Göta Kvarters Krog KB
Torggatan 8 (visa karta)
503 30  BORÅS

Arbetsplats
Göta Kvarters Krog KB, Nya

Jobbnummer
9592109

Prenumerera på jobb från Nya Göta Kvarters Krog KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nya Göta Kvarters Krog KB: