Vi söker pizzabagare
2025-11-06
Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: faruk313@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Göta Kvarters Krog KB
Torggatan 8 (visa karta
)
503 30 BORÅS Arbetsplats
Göta Kvarters Krog KB, Nya Jobbnummer
9592109