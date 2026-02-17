Vi söker pigga studenter till våra kunder
Pauder & People Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-02-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauder & People Bemanning AB i Halmstad
, Laholm
, Gislaved
eller i hela Sverige
Är du en driven student som vill dryga ut kassan och samtidigt få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vi på Pauder & People letar nu efter nya kollegor som vill bli en del av vårt team i Halmstad.
Om jobbet
Vi söker dig som vill jobba extra vid behov, främst under vardagar. Arbetet kan variera från uppdrag till uppdrag, det kan t ex handla om arbete inom industri, lager eller administrativt arbete.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som tar egna initiativ och gillar att lära dig nya saker. Eftersom vi arbetar i ett högt tempo är du bra på att prioritera och behålla ett leende på läpparna även när det är mycket att göra.
Vi söker dig som:
Är påbörjad student på universitet, högskola eller yrkeshögskola (krav).
Pratar och skriver obehindrat på svenska.
Är positiv, punktlig och gillar lagarbete.
Varför jobba hos oss?
Vi vet att studierna kommer i första hand. Därför erbjuder vi ett flexibelt schema där du själv kan påverka när du jobbar. Hos oss får du inte bara en lön, utan också:
En fot in i en spännande bransch.
Ett härligt team och en inkluderande arbetsplats.
Möjlighet till mer jobb under sommar- och jullov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
Bredgatan 2 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Jobbnummer
9748705