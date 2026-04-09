Vi söker pigga studenter för sommar- & extrajobb i Borås!
Är du studenten som hellre rör på dig än sitter i en föreläsningssal? Vill du maxa studentkassan samtidigt som du bygger ditt CV hos ett av Sveriges topprankade karriärföretag? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker dig som vill ha mer än bara ett sommarjobb. Vi letar efter studenter som vill kickstarta sommaren hos oss (v. 27-34) för att sedan bli en långsiktig del av vårt team och fortsätta jobba extra vid sidan av studierna. Det här är den perfekta möjligheten för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb under din studietid!
Vad gör du på en vanlig dag?
Du blir en del av logistikflödet hos kunden. Dina arbetsuppgifter varierar och inkluderar:
Plock & pack av produkter.
Returhantering och kvalitetskontroller.
Truckkörning (om du har behörighet)
Om dig som söker
Vi tror att rätt inställning är nyckeln till framgång, och därför värderar vi din personliga drivkraft högt. Vi söker dig som är ambitiös, har en stark arbetsmoral och trivs med att vara aktiv under arbetsdagen.
Vi söker dig som:
Är studerande: Du bedriver aktiva studier på minst 50 % gärna pågående studier upp till 1-2 år framöver också.
Är tillgänglig för start: Du kommer påbörja din upplärning redan under våren för att vara redo inför sommarsäsongen.
Är flexibel & tidseffektiv: Arbetstiderna är förlagda till framförallt dagtid - kvällstid förekommer också, vilket kräver att du kan balansera jobb och studier på ett smidigt sätt.
Har rätt inställning: Du är en pålitlig lagspelare som tar ansvar och trivs med fysiskt utmanande arbetsuppgifter.
Är noggrann: Du har ett öga för kvalitet och förstår vikten av att hålla tider och deadlines.
Kommunicerar väl: Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Ålderskrav: Du har fyllt 18 år.
Det är meriterande om du har:
Truckkort (A+B) & B-körkort.
Tidigare erfarenhet inom lager.
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte! Skicka in din ansökan via vår hemsida redan idag.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
https://jobb.tranpenad.se
Vevgatan 15 (visa karta
)
504 64 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
