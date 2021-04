Vi söker personliga assistenter till man i Luleå! - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå2021-04-06Vi söker nu personliga assistenter till en av våra kunder strax utanför Luleå. Vår kund är en man som till följd av en stroke nu är rullstolsburen och har en förvärvad hjärnskada. Som personlig assistent hos honom kommer du att finnas till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser och finns till hands vid bland annat personlig hygien, vid aktiviteter i - och utanför hemmet samt vid vanligt förekommande hushållssysslor. I rollen kommer du göra skillnad i kundens liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.2021-04-06Vi söker dig som är intresserad av extrajobb där du som timvikarie hoppar du in och jobbar vid ordinarie assistenters frånvaro ex. sjukdom och semester.Arbetstiden är förlagd mellan kl. 07.00-22.00 och passen varierar mellan vardag och helg.Vem vi söker?Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete som personlig assistent och/eller annat vårdande arbete.Har du något av följande erfarenheter bedöms det som extra meriterande;Lågaffektivt bemötandeArbete inom psykiatrinFörvärvade hjärnskadorStrokeVi tror att du som söker tjänsten är trygg som person, har integritet och en stor personlig mognad. Du har förmågan att förhålla dig till det arbetstempo som råder då vissa dagar kan vara väldigt lugna och andra mer händelserika.Vi ser gärna manliga sökanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Mer information angående tjänsten fås vid en eventuell intervju.B-körkort:MeriterandeArbetstid / Varaktighet:Mellan kl. 07.00-22.00 på vardagar och helger. Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning.Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Tillträde:Snarast enligt överenskommelse.Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Våra värdegrundsord - Engagemang, glädje och ansvar är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-04-22Humana AB5672239