Vi söker Personliga assistenter i HJO
2025-10-09
Vi söker trygga, engagerade personliga assistenter till för oss nya kunder i HJO. Vi söker både fasta assistenter och timvikarier för olika arbetspass.
Det här är ett meningsfullt uppdrag där du får vara ett närvarande stöd i kundens vardag - och bidra till ökad livskvalitet, självständighet och trygghet.
Startdatum: 1/12 2025 Publiceringsdatum2025-10-09
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande
God kommunikationsförmåga
Flexibilitet och samarbetsförmåga
Ansvarstagande och van att arbeta självständigt
Lyhörd, lugn och empatisk
Du skall kunna jobba alla typer av pass: Dag, kväll och natt. Dygnspass och journatt kan förekomma.
Vi erbjuder:
En meningsfull och professionell utveckling
Introduktion och handledning
Kollektivavtal och schyssta villkor
En stabil arbetsmiljö med närvarande arbetsledning
Vill du veta mer eller skicka in en ansökan?
Välkommen att kontakta oss eller sök direkt via vår hemsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Lilja Assistans
Om Lilja Assistans

Lilja assistans är ett tryggt och engagerad assistanssanordnare som erbjuder personlig assistans med kunden i fokus. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och sjävständig vardag för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet präglas av kvalitet, närhet och respekt för individens behov.
Lilja Assistans AB
Jenny Larsson jenny.larsson@liljaassistans.se
