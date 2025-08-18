Vi söker personlig assistent i Trollhättan

Ao Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan
2025-08-18


Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent som vill arbeta för att ge stöd och underlätta vardagen för mig.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Om tjänsten
Arbetet innebär svår omvårdnad, att ge stöd i både vardagliga sysslor och vid fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifterna omfattar personlig svår omvårdnad, hjälp med allt i vardagen även med hushållssysslor, följa med på aktiviteter och vara ett socialt stöd. Arbetstiden kan variera och innefatta dag, kväll och helg.
Vem vi söker:
Du är lyhörd, ansvarsfull strukturerad, ordningsam och har ett gott bemötande.
Du är även självgående, då du "ser" saker som måste göras och förstår att det kan förekomma tunga lyft.
Du är flexibel och kan anpassa dig efter brukarens behov.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inte ett krav.
Du talar och förstår god svenska och det är en fördel om du har körkort.
Du är rökfri

Omfattning: Börjar på timmar med bredvidgång som kan leda till en fast tjänst ca 75-100%
Plats: Trollhättan
Tillträde: Rekryteringen sker löpande.
Så ansöker du:
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokan@yahoo.com
Märk ansökan med "Personlig assistent 2025".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via mailadress ovan. Märk ansökan med "Personlig assistent 2025"
E-post: ansokan@yahoo.com

Arbetsgivare
Ao Assistans AB (org.nr 556908-8148)
Storgatan 41 (visa karta)
461 30  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9462059

