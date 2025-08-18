Vi söker personlig assistent i Trollhättan
2025-08-18
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent som vill arbeta för att ge stöd och underlätta vardagen för mig.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Arbetet innebär svår omvårdnad, att ge stöd i både vardagliga sysslor och vid fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifterna omfattar personlig svår omvårdnad, hjälp med allt i vardagen även med hushållssysslor, följa med på aktiviteter och vara ett socialt stöd. Arbetstiden kan variera och innefatta dag, kväll och helg.
Vem vi söker:
Du är lyhörd, ansvarsfull strukturerad, ordningsam och har ett gott bemötande.
Du är även självgående, då du "ser" saker som måste göras och förstår att det kan förekomma tunga lyft.
Du är flexibel och kan anpassa dig efter brukarens behov.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inte ett krav.
Du talar och förstår god svenska och det är en fördel om du har körkort.
Du är rökfri
Omfattning: Börjar på timmar med bredvidgång som kan leda till en fast tjänst ca 75-100%
Plats: Trollhättan
Tillträde: Rekryteringen sker löpande.
Så ansöker du:
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokan@yahoo.com
Märk ansökan med "Personlig assistent 2025".
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via mailadress ovan. Märk ansökan med "Personlig assistent 2025"
E-post: ansokan@yahoo.com
