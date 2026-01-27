Vi söker personal till EBP i Olofström.
Uniflex AB / Processoperatörsjobb / Olofström
2026-01-27
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Är du den viktiga kuggen i EBP 's tillväxtfas? Nu söker vi en noggrann och erfaren operatör som vill arbeta med pressning av karossdelar i en högt tekniskt avancerad och dynamisk produktion. Du blir en del av ett engagerat team med god stämning och hög kompetens.
• ? Arbetstider: Rullande 2-skift (dag/kväll) eller ständig helg, beroende på behov och önskemål.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• ? Vad innebär jobbet?
Som pressoperatör är du ansvarig för flera moment i tillverkningen av karossdelar. Du arbetar både praktiskt och tekniskt nära produktionen, och din roll i gruppen är viktig för att produktionen ska rulla på effektivt och framför allt säkert.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ställa verktyg i pressen
Förbereda och färdigställa grimmor inför drift
Programmera inför pressning
Avsyning/kvalitetskontroll av detaljer
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av att arbetat i industri
truckkort och erfarenhet av truckkörning i produktion (krav).
Utbildning i press säkerhet.
Dokumenterad erfarenhet av pressning, gärna inom fordonsindustrin är meriterande
• Självgående - du tar ansvar och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter
• Drivande och praktiskt lagd - du gillar att se resultat av ditt arbete
• En lagspelare - du trivs i team och vet att samarbetet är nyckeln till framgång
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Uniflex med goda möjligheter till förlängning hos EBP.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvariga för rekryteringen, stefan.flykt@uniflex.se
eller jakob.vilhelmsson@uniflex.se
. Intervjuer sker löpande, därav tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatumet.
