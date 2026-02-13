Vi Söker Personal Omedelbart - Spa & Thaimassage (thai Terapi)
2026-02-13
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thongbai Thai och Fotmassage AB i Olofström
Thongbai Thai och Fotmassage AB söker erfarna spa- och massageterapeuter för omgående start.
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 10 års erfarenhet inom spa/massage (Thai terapi), kroppsvård
Är trygg i kundbemötande och kan arbeta självständigt.
Är en stabil och pålitlig person som är hjälpsam, generös och lätt att sammarbeta med.
Har lätt för att komma in i teamet och bidrar till en varm och professionell arbetsmiljö.
Trivs i en verksamhet där kundernas integritet och trygghet står i fokus och där vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Extra meriterande om du är instruktör/utbildare och har god förståelse för spa-verksamhet.
Utföra behandlingar (spa & massage)
Ta hand om kassa
Förbereda behandlingsrum
Sköta daglig drift av butiken/lokalen
Städning och ording
VI ERBJUDER:
250 kr/timme före skatt (inkl.semesterersättning och friskvårdsbidrag)
Möjlighet till mer ansvar för rätt person
Boende finns att hyra till låg kostnad nära arbetsplatsen
Mat finns delvis förberedd.
ANSÖK VIA E-post : thongbai.eriksson@gmail.com
Skriv kort om din erfarenhet + bifoga CV/referenser Thongbai Thai och Fotmassage AB
Org.nr: 559084-3792
Adress: Äppelvägen 15, 293 41 Olofström
Tel.0793 36 26 92 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
