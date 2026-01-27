Vi söker personal inom lager och industri

AB Coachgruppen Strömbergs / Lagerjobb / Uppsala
2026-01-27


Söker du jobb på lager eller industri? Uppdragen finns i Uppsala med omnejd.
Ta med dig CV och kom till vår rekryteringsträff i centrala Uppsala.
På plats hittar du ett 15-tal företag och organisationer som har behov av att rekrytera. En bredd av branscher finns representerade, bland arbetsgivarna finns bland annat: Tranpenad och Nordecta. Arbetsgivarna söker bland annat lagermedarbetare, logistiker, montörer och svetsare.
Möt arbetsgivarna på plats:
Datum: Fredagen den 6:e februari
Tid: 13.00-14.30
Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13, centrala Uppsala (nära tågstationen).
Observera: Det går inte att ansöka via mejl, så se till att dyka upp på träffen. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Ansökan sker på plats
E-post: hanne@coachgruppensverige.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Coachgruppen Strömbergs (org.nr 556639-7997)

Arbetsplats
Uppsala

Kontakt
Områdesansvarig
Hanne Ramstedt
jobb@coachgruppensverige.se

Jobbnummer
9707153

