Vi söker personal inom lager och industri
AB Coachgruppen Strömbergs / Lagerjobb / Uppsala
2026-01-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Coachgruppen Strömbergs i Uppsala
, Sigtuna
, Sollentuna
, Tierp
, Stockholm
eller i hela Sverige
Söker du jobb på lager eller industri? Uppdragen finns i Uppsala med omnejd.
Ta med dig CV och kom till vår rekryteringsträff i centrala Uppsala.
På plats hittar du ett 15-tal företag och organisationer som har behov av att rekrytera. En bredd av branscher finns representerade, bland arbetsgivarna finns bland annat: Tranpenad och Nordecta. Arbetsgivarna söker bland annat lagermedarbetare, logistiker, montörer och svetsare.
Möt arbetsgivarna på plats:
Datum: Fredagen den 6:e februari
Tid: 13.00-14.30
Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13, centrala Uppsala (nära tågstationen).
Observera: Det går inte att ansöka via mejl, så se till att dyka upp på träffen. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Ansökan sker på plats
E-post: hanne@coachgruppensverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Coachgruppen Strömbergs
(org.nr 556639-7997) Arbetsplats
Uppsala Kontakt
Områdesansvarig
Hanne Ramstedt jobb@coachgruppensverige.se Jobbnummer
