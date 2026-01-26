Vi söker personal inför däcksäsongen!
Atracco AB / Montörsjobb / Norrköping Visa alla montörsjobb i Norrköping
LKQ Atracco Däckcenter, behöver till kommande däcksäsong stärka upp teamet med däckmontörer, hjulskiftare och hjultvättare, med start februari/mars månad. Har du hög arbetsmoral och är en praktisk lagd person? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
I rollen kommer du att jobba med montering av däck, hjulskifte, däcktvätt och lager. Du kommer även att ta emot kunder och guida dem rätt. Utbildning kommer att ske på plats.
Hos oss blir du en del av ett härligt gäng som tycker om att ha kul tillsammans. Vi tror på att dela med oss av vår kunskap för att få ett gott samarbete och ständigt kunna förbättras.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett bilintresse och som trivs med ett praktiskt arbete. Du har lätt för att lära dig nya uppgifter samt har en god fysik för att klara av arbetsuppgifterna. Eftersom du har kontakt med våra kunder ser vi att du är en glad och serviceinriktad person med bra driv och goda kunskaper i svenska, alternativt att du är flytande i engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från bil- eller däckverkstad
Erfarenhet av däckbyte (antingen från fritiden eller tidigare arbeten)
B-körkort
Truckkort
Annat viktigt att veta
Detta är en timanställning som sträcker sig under perioden februari-april.
Sista ansökningsdag är 1e mars, men urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - LKQ Atracco Däckcenter tidigare Karstorps Däckmarknad
LKQ Atracco Däckcenter är en del av LKQ Atracco-koncernen, som är en väletablerad aktör inom däckservice och fordonsprodukter. Vi säljer över 40 000 däck och skiftar hjul på 20 000 bilar varje år och hjälper både privatpersoner och företag med allt ifrån däckbyten till däckhotell och service. Kvalitet och god kundservice ligger alltid i fokus!
Ansökan via min mail: Joakim.karlsson@lkqatracco.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Joakim.Karlsson@lkqatracco.com Arbetsgivare Atracco AB
(org.nr 556130-4519)
Ingeltorpsvägen 30 (visa karta
)
605 95 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Joakim Karlsson Joakim.Karlsson@lkqatracco.com 0114954025 Jobbnummer
9703642