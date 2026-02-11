Vi söker pensionerad vård- och omsorgspersonal Malmö

Alert Senior i Västerås AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-02-11


Vi söker vård- och omsorgspersonal - Malmö & Vellinge
Alert Senior är ett certifierat seniorbemanningsbolag med kollektivavtal. Vi fortsätter att växa och söker nu fler trygga och erfarna medarbetare till uppdrag inom vård och omsorg i Malmö och Vellinge kommun.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
enklare matlagning
upphängning av tvätt
sociala samtal och aktiviteter
promenader
hjälp med att skriva brev och enklare administrativa sysslor

Kvalifikationer
Du talar svenska obehindrat.

Meriterande:
Tillgång till bil är ett plus.

Ålderskrav:
Vi anställer enbart seniorer från 63+ eller personer som redan är pensionärer.

Vi söker dig som är lugn, ansvarsfull och vill bidra till att skapa trygghet och livskvalitet för andra.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår hemsida, alertsenior.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rekryteringmalmo@alertsenior.se

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973)

Arbetsplats
Malmö tätort

Kontakt
Niclas Herslow
rekryteringmalmo@alertsenior.se
040152080

Jobbnummer
9737793

