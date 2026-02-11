Vi söker pensionerad vård- och omsorgspersonal Malmö
2026-02-11
Vi söker vård- och omsorgspersonal - Malmö & Vellinge
Alert Senior är ett certifierat seniorbemanningsbolag med kollektivavtal. Vi fortsätter att växa och söker nu fler trygga och erfarna medarbetare till uppdrag inom vård och omsorg i Malmö och Vellinge kommun.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
enklare matlagning
upphängning av tvätt
sociala samtal och aktiviteter
promenader
hjälp med att skriva brev och enklare administrativa sysslorPubliceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Du talar svenska obehindrat.
Meriterande:
Tillgång till bil är ett plus.
Ålderskrav:
Vi anställer enbart seniorer från 63+ eller personer som redan är pensionärer.
Vi söker dig som är lugn, ansvarsfull och vill bidra till att skapa trygghet och livskvalitet för andra.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår hemsida, alertsenior.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekryteringmalmo@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973) Arbetsplats
Malmö tätort Kontakt
Niclas Herslow rekryteringmalmo@alertsenior.se 040152080 Jobbnummer
9737793