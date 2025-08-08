Vi söker operatörer med start omgånde!
Posti Logistics Staffing AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Jönköping
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Vi är nu på jakt efter en operatör till en av våra kunder på Torsvik.
En Spännande och utmanade möjlighet! Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med drift och övervakning över olika maskiner som är avgörande för kundens verksamhet. Du kommer att vara en viktig del av ett team som säkerställer att alla processer och produktionslinjer fungerar optimalt för att leverera högkvalitativa resultat. Profil
För att passa in i rollen som operatör hos vår kund tror vi att du är en noggrann och händig person med god arbetsmoral. Det är även önskvärt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med maskiner, men inget krav. Det är även viktigt att man har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra.Kvalifikationer
• Teknisk förståelse och intresse för maskiner och utrustning.
• Noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God hälsa, inga åkommor på andningsorgan. T ex Astma och/eller allergier av de grövre slaget
• God fysisk form, då det förekommer manuellt arbete.
• B-körkort
Truckkort är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
