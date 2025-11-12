Vi söker operativ planerare till Växjö-företag!
Uniflex AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2025-11-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och ta avancerad teknik från utveckling till produktion?
Vi söker nu en driven och strukturerad person till ett teknikföretag i Växjö som verkar inom en högteknologisk och säkerhetskritisk bransch. Företaget har under flera år utvecklat mjukvaru- och hårdvarubaserade produkter och går nu in i en ny fas - industrialisering och uppstart av serieproduktion.
I den här rollen blir du en nyckelperson i att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitetssäkrad produktion. Du får möjlighet att arbeta nära både utvecklings- och produktionsteam i ett företag som präglas av teknik i framkant, noggrannhet och långsiktighet.
Uppdraget planeras att pågå under perioden december 2025 till mars 2026.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa att industrialiseringsprocessen är på plats inför produktionsstart.
Ta fram och förbättra dokumentation kopplad till produktion, krav, kvalitet och spårbarhet.
Delta i planering och uppföljning av produktionen.
Bidra till att skapa struktur och arbetssätt för långsiktig effektivitet.
Vi söker dig som har erfarenhet av produktion, industrialisering eller produktionsnära utveckling och som trivs i en roll där teknik, struktur och kvalitet möts. Du är van att arbeta metodiskt och har ett öga för detaljer, men ser också till helheten och hur processer kan förbättras.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Flykt stefan.flykt@uniflex.se 076-525 24 79 Jobbnummer
9600216