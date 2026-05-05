Vi söker nya säljare på heltid!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2026-05-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Jobba som säljare på heltid med omnejd i Botkyrka!
Vill du ta ditt första steg in i arbetslivet eller utvecklas inom försäljning?
Hos oss blir du en del av ett energifyllt team där du snabbt kommer in i gemenskapen. Våra fräscha lokaler har gott om mötesrum och ytor för både umgänge och säljträning och ligger dessutom nära kollektivtrafik.
Erfarenhet är inget krav, vi står för utbildningen och lägger störst vikt vid din inställning och ditt personliga driv.
Vi söker dig som
Kan prata svenska till 100%
Kan jobba heltid, måndag till fredag från kl 12.00 till 21.00 (går ej att kombinera med studier!)
Vill utvecklas inom försäljning
Är prickfri i polisens belastningsregister
Arbetsuppgifter
Som säljare hos oss jobbar du heltid, kl. 12-21.
Du kommer
Träffa nya kunder i deras hem
Skapa intresse för trygghet och säkerhet
Hålla säljande möten och presentera larm mot inbrott och brand
Vara med och göra skillnad för familjer runt om i Stockholm
Här får du möjligheten att ha ett eget ansvar och utvecklas i det sociala!
Vad erbjuder vi dig?
Stark teamkänsla, högt tempo och engagerade kollegor
Friskvårdsbidrag samt bonus och tävlingar kopplat till prestation
Utvecklings- och karriärmöjligheter med utbildning och coachning
Social gemenskap hos en trygg arbetsgivare med starkt varumärke
Ansökan
Låter detta som en roll som passar dig?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
145 51 NORSBORG Jobbnummer
9890737