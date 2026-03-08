Vi Söker nya montörer
Torslanda Montage AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torslanda Montage AB i Göteborg
Som stängselmontör kommer du att:
• Montera och demontera stängsel, grindar och andra områdesskydd
• Fästa konstruktioner i mark, betong, stolpar etc.
• Utföra service, reparationer och underhåll av befintliga system
• Hantera material, maskiner och verktyg på ett säkert sätt
• Göra förbättrings- och anpassningslösningar i fält
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet från montage eller bygg/anläggning. Gärna inom stängsel eller liknande.
• God fysik och förmåga att arbeta utomhus året runt
• Teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
• Noggrannhet, ansvarstagande och ordningssinne
• God kommunikationsförmåga och servicekänsla
• Svenska språket i tal och skrift
• B-körkort
• Lön enligt kollektivavtal
Arbetstid: dagtid 07:00-16:00 , möjlighet till övertid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: ansok@Torslandamontageab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torslanda Montage AB
(org.nr 559242-9327) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783484