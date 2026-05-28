2026-05-28
Vi söker nya kollegor med garantilön + Provision!
Vi söker dig som vill utvecklas hela tiden i ditt arbete, där du är villig att ta nya kliv i din karriär, jobba utan lönetak och har möjlighet att få otroliga löner!
Om något av detta stämmer in på dig eller kanske till och med alla så har du hittat helt rätt!
Vi är ett företag som expanderar och söker nya säljare runtom i hela Sverige.
Vi jobbar med direktförsäljning där du besöker kunden och visar upp produkten och säljer på plats.
Detta jobb är det perfekta första sälj-jobbet med tanke på att vi har en grundlön på 27450:- samt provision för allt man säljer. Vi har individuella säljtävlingar varje månad så som resor, prylar osv!
Vem söker vi?
Du är drivande i ditt arbete
Du har social kompetens
Du har viljan att utvecklas i din roll som säljare
Du är driven att klättra i karriärstegen
Vad erbjuder vi?
Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
Man har alltid betalt för allt man gör, både provision och fast del
Grundlön på 27450:-
Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
En bokningsavdelning som bokar våra besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök där du alltid är välkommen
De krav vi har är:
Att du har B-körkort
Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift
Vi på Aqua CleanTech AB vet att vi kan hjälpa dig att nå din maxpotential gällande försäljning och även få en flygande nystart eller omstart på din säljkarriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: rekrytering@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Joakim Hägg rekrytering@robocleansverige.se 0739165606 Jobbnummer
9933744