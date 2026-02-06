Vi söker ny sjuksköterskekollega
Neurology Clinic Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Neurology Clinic Stockholm AB i Stockholm
Vill du bli en del av vår arbetsgrupp och stärka vårt team?
Då kan du vara den vi söker. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en stabil verksamhet sedan över 20 år tillbaka och en mottagning som finns i vackra lokaler vid Sophiahemmet i centrala Stockholm med lummiga Lill-Jansskogen som granne. Till mottagningen kommer patienter med olika neurologiska diagnoser.
Personalstyrkan består av läkare specialiserade på neurologi och neurofysiologi, biomedicinska analytiker, administrativ personal och sjuksköterskor.
Nu ska en av våra sjuksköterskor gå i pension och vi söker en ny kollega till vårt trevliga sjukskötersketeam.
Hos oss möts du av en arbetsplats som kännetecknas av en välkomnande atmosfär och en arbetsmiljö som värnar om det personliga mötet. Vi erbjuder dig förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och verksamhetsgemensamma aktiviteter.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är dina huvudsakliga uppgifter att träffa patienter med olika neurologiska diagnoser men främst migrän och injektionsbehandling för migrän. Utöver detta ingår medicinsk telefonrådgivning, övrigt mottagningsarbete som uppföljningsbesök och utvärdering, MI samtal och administration.
Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kolleger och det finns möjlighet att påverka ditt arbete då vi har korta beslutsvägar och högt i tak.
Utifrån din kompetens, erfarenhet och intresse kan tjänsten även innehålla egna ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av kliniskt arbete.
Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter. Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Meriterande
Om du har erfarenhet av neurologisk mottagning eller liknande.
Motiverande samtal (MI) utbildning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kommer ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jennie.sjoberg@neuroclinic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Neurology Clinic Stockholm AB
(org.nr 556713-6774)
Södra Fiskartorpsvägen 15 A (visa karta
)
114 33 STOCKHOLM Jobbnummer
9728590