Vi Söker Ny Medarbetare

Essåsa AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona
2025-08-15


Då vi som butik ständigt utvecklas och försäljningen överträffar våra mål söker vi nu medarbetare till Hemköp Karlskrona. Butiken är alltid scenen och kunderna ska alltid känna att det är trevligt att handla hos oss! Vi söker dig som är positiv, glad och målinriktad. Alltid fokus på att leverera och ge butiken det lilla extra. Ärlig och samarbetsvillig är viktiga termer som gör att vi bli ett starkt lag tillsammans. Utvecklingsmöjligheter finns! Arbetsuppgifterna förutom att du ska kunna kassan är kallskänk, chark, varmmat samt varuplock. I tjänsten ingår: ca 30 timmar/ vecka . Dagtid, kväll samt helgarbete ingår. Provanställning tillämpas alltid på 6 månader. Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan endast via mail.
Varmt Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
via mail
E-post: fredrik.samuelsson@hemkop.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ny Medarbetare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Essåsa AB (org.nr 556563-7583)
Ronnebygatan 34-36 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Arbetsplats
Hemköp

Jobbnummer
9460663

