Vi Söker Ny Medarbetare
2025-08-15
Då vi som butik ständigt utvecklas och försäljningen överträffar våra mål söker vi nu medarbetare till Hemköp Karlskrona. Butiken är alltid scenen och kunderna ska alltid känna att det är trevligt att handla hos oss! Vi söker dig som är positiv, glad och målinriktad. Alltid fokus på att leverera och ge butiken det lilla extra. Ärlig och samarbetsvillig är viktiga termer som gör att vi bli ett starkt lag tillsammans. Utvecklingsmöjligheter finns! Arbetsuppgifterna förutom att du ska kunna kassan är kallskänk, chark, varmmat samt varuplock. I tjänsten ingår: ca 30 timmar/ vecka . Dagtid, kväll samt helgarbete ingår. Provanställning tillämpas alltid på 6 månader. Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan endast via mail.
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: fredrik.samuelsson@hemkop.se
