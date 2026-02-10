Vi söker ny kollega
Beauty By Lina Swärd Karlskrona AB
2026-02-10
Beauty by Lina är en hudvårdssalong belägen centralt i Karlskrona i fantastiska lokaler. Salongen startade 2009 & har en fantastiskt fin kundkrets.
Vi söker nu dig som är utbildad inom något av följande:
• auktoriserad hudterapeut
• SPA-terapeut
• erfaren massageterapeut
Vi ser att du brinner för ditt yrke & alltid har en hög servicekänsla & trivs i en social & fartfylld arbetsmiljö.
Omfattning av tjänst diskuterar vi tillsammans.
Möjlighet att hyra in sig med en befintlig verksamhet inom vår bransch finns också.
Idag jobbar vi med produktmärken så som Comfort Zone, Bioline, Pürcosmetics, Neostrata, Dermaceutic, Lycon, Mii, CND mer med flera.
Urval & intervjuer sker löpande & vi ser fram emot att höra av just dig.
Varmt välkommen att skicka ditt cv & personliga brev redan idag.
Vänliga hälsningar
Beauty by Lina
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
