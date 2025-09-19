Vi söker nu Produktionsplanerare
2025-09-19
SEM AB utvecklar och producerar produkter som reducerar utsläpp av växthusgaser från transportfordon. Vår vision är att bidra med lönsamma produkter som bär oss mot ett fossilfritt samhälle. Strategin är att omsätta kunskap till produkter och att växa. Innovation, kompetens och målmedvetenhet gör oss framgångsrika. Fokus är på elektroniska tändsystem till motorer drivna av förnybara och alternativa bränslen, samt elektroniksystem för styrning och optimering av batteripack till elektrifierade fordon. Vi samarbetar nära med Lunds Tekniska Högskola, Chalmers, och Linköpings Tekniska Högskola. I våra fem forskningsprojekt jobbar sex doktorander. Våra kunder är världsledande tillverkare av komponenter till drivlinor i USA, Europa och Kina. Vi är certifierade enligt IATF, ISO 14001 och 45001. Bolaget bildades 1915 och omsätter ca 450 miljoner. Vi har idag ca 140 anställda i Åmål. SEM AB är en del av PHINIA Inc sedan 1 augusti 2025.
Gillar du strategispel och att vara mitt i smeten? Då kan du vara den vi söker. För att trivas på tjänsten tror vi du är en strukturerad, driven och analytisk person som gillar att söka trender. Du är självgående och motiveras av att fatta beslut för att optimera, ofta under tidspress. För att lyckas behöver du också vara en bra och tydlig kommunikatör samt duktig på att samarbeta både internt och externt med våra kunder/leverantörer.
Din arbetsuppgift blir att se till att våra inleveranser och produktionsplaner hela tiden är så effektiva som möjligt för att möta kundernas avrop med hänsyn tagen till ledtider, lagersaldon och produktionsbeläggning. Du gör det genom att inhämta och analysera information från våra system samt genom direktkontakter med kunder och leverantörer. Du fattar sedan beslut och lägger produktionstakt och produktionsmix i vårt ERP system som idag är Monitor men som kommer bli SAP. Du är ständigt beredd att omarbeta planerna utifrån ändrade förutsättningar, men också att ta samtal med kunder och leverantörer för att nå en överenskommelse om vi eller de inte accepterar ändringarna. Det är också viktigt att hela tiden arbeta med vår kapitalbindning via våra lagersaldon.
För att lyckas tror vi du har en utbildning inom logistik och material/produktionsstyrning och/eller lång erfarenhet från liknande tjänster inom högvolymsproduktion. Du behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift och har mycket bra datorvana från Office och ERP-system, gärna Monitor eller SAP. Tjänsten ingår i avdelningen Supply Chain.
Vi erbjuder nu en möjlighet att bli en del av ett globalt expansivt företag med höga ambitioner. Genom att vara en del av PHINIA Inc. så öppnas nya möjligheter att växa både för medarbetare och företag. Vi tror på att använda vår storlek till att optimerar processer och system globalt, men till största del behålla beslutsfattandet lokalt. Organisationskulturen är väldigt viktig och vi står för medmänsklighet, inklusivitet och att våga stå upp för det vi anser är rätt och riktigt.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under processen.
Inför rekryteringsarbetet så har SEM AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
