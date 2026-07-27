Vi söker nu personal till Forshaga
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
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, Hammarö
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personlig assistent sökes - erfarenhet av autism är ett krav
Vi söker nu en personlig assistent till en 11 årig pojke med omfattande stödbehov. Arbetet kräver hög kompetens, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt.
För att vara aktuell för tjänsten måste du:
Ha erfarenhet av arbete med autism
Ha kunskap och praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Ha erfarenhet av sondmatning
Vara fysiskt aktiv och ha god fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Vara trygg, lugn och ha förmåga att arbeta strukturerat även i krävande situationer
Körkort är ett krav
Vi söker dig som är:
Tålmodig, lyhörd och stabil
Ansvarsfull och pålitlig
Bekväm med att arbeta både självständigt och i team runt kunden
Om tjänsten
Arbetet innebär att ge stöd i vardagliga moment och vara en trygg närvaro i kundens liv. Du behöver kunna anpassa dig efter individens behov och följa givna rutiner och instruktioner noggrant. Arbetstiderna är förlagda eftermiddagar/kväll under lov kan även dagtid förekomma.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
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653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013437