Vi söker nu Ordningsvakter samt Väktare.
Orion säkerhet AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion säkerhet AB i Stockholm
Orion säkerhet AB söker nu ett antal ordningsvakter, och väktare till publika miljöer.
Du som söker skall vara från 20 år och uppåt och som kan jobba från 1 pass till 10 pass eller mer i månaden.
De olika publika miljöerna är Handel-Hotell-Restaurang- Köpcentrum.
Lön enligt kollektivavtal, men lönevillkor kan diskuteras.
Vi ser att du som söker uppfyller dessa punkter nedan:
Service inriktad.
Vältalig/social.
Flytande svenska i tal och skrift.
Ansvarskänsla.
Ostraffad.
Två referenser från tidigare anställning.
Svensk medborgare.
Giltigt förordnande.
Giltig väktare utbildning del 1 och 2.
Anställnings intervju sker löpande, och är du rätt kandidat för jobbet sker anställning omgående.
Skicka din ansökan till info@orion-sakerhet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@orion-sakerhet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordningsvakt". Arbetsgivare Orion säkerhet AB
(org.nr 559253-1627)
Stagneliusvägen 43 (visa karta
)
112 57 STOCKHOLM Kontakt
Håkan isaksson info@orion-sakerhet.se 08881010 Jobbnummer
9786227