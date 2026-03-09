Vi söker nu läkare till Cereb Helsingborg
2026-03-09
Som läkare hos oss får du använda din medicinska kompetens i en miljö där kvalitet, omtanke och professionellt samarbete står i centrum. Här blir du en nyckelperson i ett erfaret tvärprofessionellt team och arbetar med kvalificerade bedömningar, behandling och uppföljning av patienter inom psykiatri och neuropsykiatri.
Vill du vara med och skapa en tryggare och mer tillgänglig vård för barn, unga och vuxna? På Cereb Helsingborg får du arbeta i en verksamhet där din insats gör verklig skillnad - varje dag. Vi är en etablerad privat vårdgivare inom psykiatri och neuropsykiatri och tar emot patienter i alla åldrar för utredning, behandling och uppföljning.
Hos oss möts du av ett kunnigt, tvärprofessionellt och engagerat team som delar samma värderingar: vi är engagerade, kompetenta och ansvarstagande - i allt vi gör.
Cereb ingår i Equra, en växande vårdkoncern med 16 specialistmottagningar runt om i Sverige. Med cirka 200 medarbetare arbetar vi för att göra kvalificerad vård mer tillgänglig, trygg och personcentrerad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där kvalitet, utveckling och omtanke är självklara delar av arbetet.
Vi sitter i moderna och trivsamma lokaler centralt i Helsingborg där cirka 25 medarbetare - läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, administratörer och verksamhetschef - tillsammans skapar en arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla.
Om rollen
Som läkare hos oss har du en central roll i teamet och arbetar framför allt med nybesök och bedömningsbesök, för både barn, ungdomar och vuxna beroende på din kompetens och erfarenhet. Du ansvarar för medicinska bedömningar, diagnostiska överväganden och behandling, med särskilt fokus på ADHD och närliggande tillstånd samt viss samsjuklighet.
Du arbetar nära psykolog i utredningsprocesser och tillsammans med sjuksköterska i medicinsk behandling och uppföljning. I arbetet ingår även bedömning av samsjuklighet, utfärdande av intyg och remisser samt kontakt med vårdgrannar och andra relevanta instanser. Du samarbetar också med socionom och övriga professioner i teamet för att säkerställa en trygg och sammanhållen vårdprocess.
Som läkare hos oss bidrar du inte bara med medicinsk expertis utan har också ett ansvar för att tillsammans med teamet planera och prioritera arbetet på ett sätt som skapar kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet för våra patienter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad läkare, gärna specialist inom barnmedicin, psykiatri eller annat relevant område, med erfarenhet av och intresse för neuropsykiatri. Du känner dig trygg i kliniska bedömningar och har god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Du är en lagspelare som uppskattar tvärprofessionellt samarbete och som genom ditt initiativtagande, relationsskapande arbetssätt och professionella bemötande bidrar till hög tillgänglighet, god patientupplevelse och stark vårdkvalitet. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Hos oss får du
Ett meningsfullt uppdrag i en växande organisation med gott rykte
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten
God introduktion och stöd från erfarna kollegor och ledning
En kultur där professionalism möter värme, engagemang och framåtanda
Anställningsform och omfattning bestäms i dialog med dig, med start enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor kontakta Verksamhetschef och rekryterande chef Nicklas Säfström på nicklas.safstrom@cereb.se
