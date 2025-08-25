Vi söker nu fler ordningsvakter i Halmstad!
2025-08-25
En ordningsvakt arbetar på offentliga platser där många människor är i rörelse. Därför är det viktigt att vara stresstålig och ha hög social kompetens. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande. Han/hon har rätt att avlägsna, omhändertaga och gripa. För att få arbeta som ordningsvakt krävs en speciell ordningsvaktsutbildning och ett ordningsvaktsförordnande.
Tjänsteställe: Halmstad
Arbetstider: Varierande arbetstider
Varaktighet: Deltids och behovs anställning , tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Publiceringsdatum 2025-08-25
Kvalifikationer
Vi söker utbildade ordningsvakter som är säkerhetsmedvetna, serviceinriktade, empatiska och har en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska vara utbildad ordningsvakt med ett giltigt ordningsvaktsförordnande.
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
• genomfört ordningsvaktsutbildning inom de tre senaste åren med godkänt resultat
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-09-14 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Ersättning
Enligt kollektivavtal
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare
Avarn Security AB (org.nr 556256-8138)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Teamchef
Magnus Flimsjö magnus.flimsjo@avarnsecurity.com Jobbnummer
