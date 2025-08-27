Vi söker nu en Software Engineer inom BI-området till Umeå!
Är du en engagerad utvecklare som brinner för samarbete och för att ta fram innovativa, långsiktiga tekniska lösningar? Vi letar nu efter en Software Engineer inom BI till vår kund i Umeå. Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som utvecklare inom BI/Data Warehousing kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta datalösningar. Rollen innebär att du både får bidra till den tekniska utvecklingen och arbeta nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dessa i smarta, datadrivna lösningar. Du blir en viktig del av vårt agila team där samarbete, kommunikation och nyfikenhet värderas högt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen eller masterexamen inom relevant ingenjörsområde (t.ex. Data, System eller Matematik)
• Har 1-2 års erfarenhet av SQL-utveckling
• Har ett intresse för BI och Data Warehousing
• Har god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i agila team
Det är meriterande om du har erfarenhet inom
• Teradata eller Mainframe
• ETL-verktyg
• Datamodelleringsverktyg (t.ex. Erwin)
• Snowflake eller Databricks
• Data Analytics & AI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
