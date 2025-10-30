Vi söker nu en engagerad svarvoperatör med erfarenhet
Är du en driven och flexibel maskinoperatör som vill bli en viktig del av en mindre, dynamisk verkstad? Då kan detta vara din chans!
Vi söker nu en engagerad svarvoperatör, helst med erfarenhet av Okuma-maskiner, till vår svarvgrupp. Vi värdesätter rätt inställning och potential högre än enbart lång erfarenhet. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.
Vem är du?
Vi letar efter dig som:
Kan tänka utanför boxen: Du har förmågan att analysera och lösa problem, även när lösningen inte är uppenbar. I vår lilla verkstad är din problemlösningsförmåga guld värd.
Är läraktig och flexibel: Du är inte rädd för att lära dig nya saker och anpassa dig till nya rutiner. Vi kommer att utbilda dig - det viktiga är din vilja!
Är skicklig på ritningsläsning: Du behärskar att läsa och tolka mekaniska ritningar samt mäta detaljer utifrån specifikationer.
Är bekväm med manuell maskinhantering: Du kan självständigt manövrera maskinen för att byta verktyg, ställa in verktygskompensation och verifiera att första artikeln efter justering är inom tolerans.
Har koll på underhåll: Du har kunskap om dagligt och veckovis maskinunderhåll och är bekväm med att utföra dessa uppgifter självständigt efter att ha lärt dig våra rutiner.
Programmeringskunskap och förmåga att ställa in en maskin före ett nytt jobb.
Vad kan vi erbjuda?
Du kommer initialt att arbeta under dagen. Observera att det i framtiden kan komma att bli krav på ständig kvälls- eller roterande skift.
Tjänsten är på heltid med start omgående.
