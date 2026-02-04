Vi söker nu en engagerad och strategisk Underhållschef
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Underhållschef får du en nyckelroll i att säkerställa att vår produktion fungerar optimalt genom ett effektivt och proaktivt underhåll. Du kommer främst att arbeta inom Malmslätts produktionsområde, där vi tillverkar delar till våra missil- och understödsprodukter.
Underhållssektionen består av tekniker, automationstekniker, underhållsingenjörer och en mindre inköpsfunktion. Du kommer att:
* Leda och utveckla underhållsteamet med fokus på förebyggande underhåll.
* Skapa och implementera en långsiktig underhållsstrategi.
* Säkerställa effektiva planer, processer och systemstöd för underhållsarbetet.
* Stötta produktionsavdelningarna med snabb och kvalitativ service vid behov av avhjälpande underhåll.
* Identifiera och minimera problemområden i nära samarbete med övriga funktioner.
* Bidra till en stark säkerhetskultur inom verksamheten.
Vi söker dig som är en trygg, inspirerande och engagerad ledare med ett genuint intresse för underhåll. Personliga egenskaper är särskilt viktiga i denna rekrytering, eftersom vi vill att du ska kunna lyfta och matcha det befintliga teamet på bästa sätt framåt.
Du kombinerar strategiskt tänkande med operativt ledarskap och trivs med att driva förbättringsarbete tillsammans med andra funktioner. Som ledare skapar du engagemang och samverkan genom lyhördhet och kommunikativ förmåga, samtidigt som du levererar resultat och utvecklar teamet. Du har erfarenhet av teambildning och kan bygga en stark och motiverad arbetsgrupp där alla arbetar mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
* Flera års erfarenhet av ledarskap gärna inom underhåll eller produktion.
* Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
* Högt säkerhetsmedvetande och en vilja att bidra till en stark säkerhetskultur.
Befattningen kräver säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser och kan i vissa fall kräva visst medborgarskap.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
