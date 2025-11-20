Vi söker nattvikarier till äldreomsorgen!
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2025-11-20
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Beskrivning av arbetsuppgifter
En roll som timvikarie, är en flexibel roll, där du får möjligheten att lägga dig tillgänglig utifrån din egen tillgänglighet och blir bokad utifrån enheternas behov. Du arbetar aktivt med att lägga till och ta bort din tillgänglighet i bokningssystemet.
Inom äldreomsorgen arbetar du med människor inom hemtjänsten eller på ett vård- och omsorgsboende. Du möter dem i deras vardag och ser till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Om du arbetar inom hemtjänsten, innebär arbetet mycket ensamarbete och alla arbetsinsatser utförs i vårdtagarens hemmiljö. Om du istället arbetar på ett vård- och omsorgsboende, samarbetar du med kollegor på en avdelning. Gemensamt för dessa två områden, är att du stöttar vårdtagarna i deras dagliga hygien, personliga omvårdnad, måltidsstöd, förflyttningar, socialt umgänge samt uppmuntrar till aktivitet.
Vi har hemtjänstgrupper och vård- och omsorgsboenden i olika delar av kommunen. Några enheter ligger centralt i Ulricehamn och andra en bit utanför.
Vi söker nu timvikarier som vill arbeta på natten till några av våra enheter! Publiceringsdatum2025-11-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Om du har tidigare erfarenhet av arbete med människor och/eller inom vården, är det meriterande för tjänsten. Det är starkt meriterande om du har utbildning inom vård- och omsorg och erfarenhet ifrån arbete på natten. Inom hemtjänsten, är det ett krav att du innehar körkort B, då bilkörning förekommer i tjänsten. Vi ser gärna att våra timvikarier kan arbeta minst tre arbetspass per vecka.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290558". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579) Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Jenny Pipkorn jenny.pipkorn@ulricehamn.se 0321-595590 Jobbnummer
9613442