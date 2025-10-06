Vi söker Natt undersköterska/vårdbiträde till Regementsgatan
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Attendo Regementsgatan ligger i Visby och är ett äldreboende med 58 platser fördelat på 6 avdelningar.
Vi på Regementsgatan vill nu utöka vårt team med fler undersköterskor /vårdbiträde. Vi söker dig som är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av omvårdnadsarbete samt delegering.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidaretjänst 78%
Arbetstider under natt
Tillträdesdatum 1/12-2025
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rebecca Amberklint 0790-633 613 rebecca.amberklint@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
