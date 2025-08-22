Vi söker montörer till våra samarbetspartners
2025-08-22
Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade montörer till våra samarbetspartners i Borlänge och Hedemoraområdet. Har du hög arbetsmoral, tycker om att arbeta praktiskt, är driven och har en god samarbetsförmåga? Då kan det vara dig vi söker!

Om tjänsten
Som Montör kommer du att montera produkter enligt givna instruktioner hos någon av våra samarbetspartners. Vi söker därför dig som är engagerad och passionerad för arbete i produktions- och industrimiljö. I tjänsten kommer du att utföra nödvändiga justeringar och reparationer för att säkerställa maximal funktion och kvalitet på de produkter du monterar. Tjänsten som Montör ställer höga krav på kvalitet och precision, vilket gör att vi söker dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Profil
För att lyckas i tjänsten som Montör hos oss ser vi att du är engagerad, initiativtagande och målmedveten. Du tycker om att arbeta praktiskt mot uppsatta mål, är strukturerad och har god förmåga att lösa problem. Detta för att kunna hantera de eventuella utmaningar som kan uppstå under arbetsprocessen. Du kommer att arbeta både självständigt och i team vilket ställer krav på såväl ditt egna driv som din samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet från arbete som Montör eller annan liknande tjänst i produktionsmiljö är meriterande.
Vi erbjuder
Du blir anställd av HR Dalarna och uthyrd till någon av våra samarbetspartners under uppdragsperioden. Arbetet är heltid och kan innebära antingen dagtids- eller skiftarbete.
Vi på HR Dalarna vill att du ska känna stolthet över ditt arbete och trivas i den arbetsmiljö som du befinner dig i. Hos oss är ditt engagemang och din trivsel viktiga faktorer för ett lyckat samarbete.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Ersättning
