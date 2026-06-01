Vi söker montörer till vår kund!
Vi söker montörer till uppdrag hos kund!
Är du praktiskt lagd och trivs i en industriell miljö? Nu letar vi efter montörer med erfarenhet av liknande arbete som vill bli en del av vår kunds verksamhet.
Du är en person som tar ansvar för ditt arbete, har en hög arbetsmoral och lägger stor vikt vid noggrannhet och kvalitet. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har god förmåga att driva dina uppgifter självständigt mot uppsatta mål och tidsramar.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har ett starkt engagemang och ansvarskänsla
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om Adecco
Adecco är en global aktör inom HR och kompetenslösningar. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, vilket är avgörande för våra kunders framgång. I Sverige erbjuder vi tjänster inom bemanning, rekrytering och interim.
Som anställd hos oss får du ta del av förmåner som kollektivavtal, friskvård, tjänstepension, försäkringar, möjlighet till kompetensutveckling samt konkurrenskraftig ersättning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten eller processen, kontakta ansvarig rekryterare:
Sebastian Crona – sebastian.crona@adecco.se
För frågor kring ansökan, vänligen kontakta: info@adecco.se
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sebastian Crona sebastian.crona@adecco.se Jobbnummer
9938286
9938286