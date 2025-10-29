Vi söker montörer till industri!
2025-10-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi på Adecco söker montörer till vår industrikund utanför Norrköping!
Om rollen
Som konsult hos vår kund kommer du ingå i ett team och arbeta med tillverking och montering av kundens produkter. Under din första tid har du en handledare som ser till att du får en bra introduktion. Arbetet innebär montering med hjälp av verktyg utifrån ritningar och instruktioner.
• Montering av kundens produkter
• Ritningsläsning
• Samarbete med kollegor
Arbetstiderna är förlagda till 2-skift med start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och stor vilja att lära dig mer om mekanik. Som person är du praktiskt lagd, kvalitetsmedveten och trivs bra med att arbeta i team för att nå uppsatta mål.
Krav för tjänsten:
• 1-2 års erfarenhet av montering
• Relevant utbildning inom verkstad, fordon eller liknande.
• Kunna arbeta 2-skift
• B-körkort
Det är också meriterande om du har:
• Truckkort A-B
• Traverskort
• Heta arbeten
• Erfarenhet av att arbeta skift
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
