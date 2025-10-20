Vi söker montörer för kontroll av Elmätare!
Vill du vara en viktig del av Sveriges elektrifiering? Nu söker vi flera nya kollegor till vårt team i norra Stockholm!Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Är du en teknikintresserad person som trivs med självständigt arbete, kundkontakt och att se resultatet av ditt arbete direkt? Perfekt! Vi söker nu flera engagerade mätartekniker (kategori 1) till vårt växande team i Stockholm. Tjänsten passar dig som vill kombinera teknik med praktiskt arbete ute i fält - och som vill utvecklas inom ett framtidssäkert område.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vad innebär rollen?
Som mätartekniker kategori 1 arbetar du med kontroll och kvalitetssäkring av elmätarinstallationer hos både privatpersoner och företag. Du kommer att:
Utföra tekniska kontroller av redan installerade elmätare (kategori 1)
Identifiera och åtgärda eventuella installationsfel
Dokumentera arbetet digitalt enligt företagets rutiner
Arbeta kundnära med professionellt bemötande
Du får egen servicebil och planerar dina arbetsdagar självständigt, men du är aldrig ensam - du har ett kompetent team i ryggen med kollegor, teamledare och projektledning som stöttar dig. Vid vissa placeringar finns även möjlighet till hemstationering, vilket innebär att du utgår från ditt hem direkt till första uppdraget.
Vem är du?
Krav för tjänsten:
B-körkort
Gymnasieutbildning (gärna inom el/teknik) eller likvärdig YH-utbildning
Grundläggande tekniskt intresse och vana att arbeta praktiskt
Meriterande:
Utbildning inom EBR ESA (Elektriskt arbete)
EBR Diplomerad mätarmontör
Erfarenhet av arbete med elmätare kategori 1
Tidigare arbete inom el, installation, felsökning eller energibranschen
OneCo erbjuder dig:
Grundlig teoretisk och praktisk utbildning innan du startar i fält
En roll med mycket självständighet och ansvar
En trygg anställning i ett väletablerat företag
Servicebil, verktyg, arbetskläder och modern digital utrustning
Stöttning av ett engagerat team och en erfaren arbetsledning
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
