Vi söker montör till kund i Umeå!
2025-11-05
Vi på Adecco söker en montör till kund i Umeå!
Om rollen
Som konsult hos vår kund kommer du ingå i ett team och arbeta med montering och installation av kundens produkter. Arbetet innebär montering med hjälp av verktyg utifrån ritningar och instruktioner.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid med start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med möjlighet till anställning hos kund på sikt.
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vilja att utvecklas. Som person är du praktiskt lagd, kvalitetsmedveten och trivs bra med att arbeta i team för att nå uppsatta mål. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av montering och det är meriterande med relevant utbildning inom montering, bygg eller liknande. B-körkort är ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och använder arbetspsykologiska tester i processen.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Vi på Adecco strävar efter att vara det självklara valet för våra konsulter och visa vägen till de bästa jobben.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
