Vi söker mekaniker till Zeppelin-Cat!
2025-08-28
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Vi söker för kunds räkning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi söker nu flera nya kollegor till oss i Gällivare och Aitik. Är du mekaniker och letar efter en ny utmaning? Vill du jobba 7/7 eller dagtid? Då har vi helt säkert en ny spännande utmaning för dig!
Skulle du vilja jobba med Caterpillar men på en annan ort? Skicka ändå in en ansökan då vi också anställer i orter som Kiruna, Gällivare och Boden.
Vem är du?
Vi hoppas att du är en lagspelare samtidigt som du är en ansvarstagande och självgående mekaniker som har något års erfarenhet från mekanikeryrke i någon form. Vi tror att du har lätt att lära dig nya saker och självklart ett stort intresse för Caterpillar.
Har du frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström emilia.ekstrom@zeppelin.come
ller tel 0705-083945.
Vill du komma i kontakt med vår Site Manager i Aitik? Kontakta då Lars-Arne Norman på lars-arne.norman@zeppelin.com
I vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller som ett sista steg inför anställning. Bakgrundskontrollen är utformad för att säkerställa att alla våra medarbetare är väl lämpade och pålitliga för det arbete dom utför, samt för att minimera risken för oönskade händelser och upprätthålla förtroendet hos våra kunder.
