Vi söker mekaniker till vår serviceverkstad
Rolf Ericson Bil I Dalarna AB / Maskinreparatörsjobb / Ludvika
2025-12-08
Vi söker efter en driven och engagerad mekaniker som vill bli en del av ett härligt gäng i vår serviceverkstad i Ludvika.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten arbetar du med att utföra service, reparationer och underhåll på Volvobilar. Arbetet sker i team tillsammans med andra mekaniker och teamledare som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Dina kunskaper
Vi söker dig som har:
• Ett genuint maskin- och motorintresse
• Erfarenhet av att skruva och meka
• B Körkort
• Goda datorkunskaper
• Kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande
Det viktigaste för oss är att du tycker att det är roligt att skruva, ser möjligheter och har en stark vilja att utvecklas. Det är en fördel om du har några års arbetslivserfarenhet och fordonsteknisk utbildning.
Vem är du
Hos oss är goda relationer och bra stämning prio. Därför är det viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs. I den här rollen förutsätts att du gillar att jobba i team, har ett trevlig bemötande och en förmåga att prata med olika typer av kunder och kollegor. Arbetet kräver att du är strukturerad, flexibel, bra på att planera och prioritera och har som mål att leverera den bästa kundupplevelsen. Vi ser gärna att du har bra referenser från liknande roller.
Vi erbjuder dig
Förutom en plats i ett växande företag med stark framtidstro erbjuds du :
En spännande arbetsmiljö där du får vara delaktig i företagets utveckling.
Korta beslutsvägar.
Goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter.
Personalrabatter på drivmedel, bilvård, verkstadsarbeten och reservdelar.
Rabatter hos våra samarbetspartners.
Friskvårdsbidrag.
Möjlighet till förmånscykel.
Anställning, omfattning, placeringsort, tillträde
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering i Ludvika. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar alkohol- och drogtest innan anställning för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Johan Holmström, teamledare, på 0240-878 28 Så ansöker du
Ansök genom att maila till jobba@rebil.se
Skriv "Mekaniker Ludvika" i ämnesraden. Urval sker löpande så vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobba@rebil.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
(org.nr 556597-9209), https://rebil.se/om-oss/lediga-tjanster/
Bilvägen 8 (visa karta
771 42 LUDVIKA Körkort
Rolf Ericson Bil
Teamledare
Johan Holmström johan.holmstrom@rebil.se 0240-87828 Jobbnummer
9632580