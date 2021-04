Vi söker mekaniker till Grannhjälpen i Skövde som vill jobba und - Barona Teknik & Installation AB - Maskinreparatörsjobb i Skövde

Barona Teknik & Installation AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde2021-04-07Barona söker nu efter dig som vill jobba som mekaniker under perioden maj-augusti hos vår kund Granngården med placering i Skövde.Succétjänsten Grannhjälpen är ett antal service- och tjänstepaket som Granngården erbjuder till sina kunder, extra trygghet vid köp och ägande av maskiner.Grannhjälpens service av trädgårdsmaskiner gäller både för maskiner som är inköpta på Granngården men även för maskiner som är köpt hos andra återförsäljare, så länge det är varumärken som Granngården är auktoriserade för.Dina arbetsuppgifter kommer att vara att felsöka, utföra service och reparationer på trädgårdsmaskiner.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att utföra service och reparationer på maskiner.Som person har du hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse av att skruva och meka.Arbetstiden är förlagd till dagtid 7-16.B-kort är ett krav.Övrig informationTjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos oss på Barona och arbetar ute hos Granngården.Intresserad?Vi tar endast emot ansökningar via vårt system på grund av GDPR och hur vi hanterar personuppgifter.Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Camilla Arvidsson, camilla.arvidsson@barona.se Välkommen med din ansökan!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-23Barona Teknik & Installation AB5675884