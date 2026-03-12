Vi söker mekaniker!
2026-03-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Som mekaniker hos oss arbetar du med service, underhåll och reparationer av en stor variation av maskintyper. Vi arbetar med de flesta märken på marknaden, vilket ställer höga krav på din förmåga att förstå olika system och hitta lösningar på komplexa problem.Dina arbetsuppgifter inkluderar:Felsökning och reparation av hydraulik, elektronik och mekanik.
Planerad service och förebyggande underhåll.
Kundkontakt och rådgivning ute på fältet eller i verkstaden.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig mekaniker med ett genuint tekniskt intresse. Du är självgående, noggrann och trivs med att ta eget ansvar för dina uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker, gärna inom lastbilar, entreprenadmaskiner eller tunga fordon.
God förståelse för hydraulik och elsystem.
B-körkort är ett krav (C-körkort är meriterande).
Flytande svenska i tal och skrift.Om företaget
Vi är din partner inom maskin- och truckservice. Vi är stolta över vår breda expertis och servar allt från truckar och teleskoplastare till borriggar och mobilkranar. Hos oss blir du en del av ett kompetent team som värdesätter kvalitet, snabb service och tekniskt kunnande.
Övrigt: Start: Omgående
Omfatting: 100%
Plats: Karlstad Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L Gruppen AB
