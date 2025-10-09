Vi söker Medicinteknisk samordnare fastighet
Blekingesjukhusets medicintekniska avdelning, MTA, består av 20 medarbetare som ansvarar för Regionens medicintekniska utrustning och verksamhet.
Vi representerar även Regionen i medicintekniska frågor nationellt, i utredningar och som remissinstans.
Blekingesjukhuset bedriver verksamhet i Karlskrona och i Karlshamn och MTA har medarbetare placerade på båda orterna. Arbete kan dock förekomma även på andra orter där exempelvis vårdcentraler finns i Blekinge.
På medicintekniska avdelningen får du jobba i nya moderna lokaler och vi ser det som en viktig del att du får kompetensutveckla dig inom området.
Om jobbet
I din roll som Medicinteknisk samordnare fastighet kommer du att vara MTA:s kontaktperson vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler. Du kommer att arbeta nära både vård- och fastighetspersonal samt våra egna medicintekniska ingenjörer.
I rollen kommer du även att:
- Projektleda MT-planering i de bygg-och flyttprojekt som pågår och planeras
• Granska och godkänna ritningar utifrån det medicintekniska perspektivet där du kontrollerar att det som behövs är med och utformat efter verksamhetens behov
• Ta fram underlag för teknisk projektering som möter kraven för den medicintekniska tekniken som tex värmealster, anslutningar och utrymmeskrav
• I samarbete med verksamheten ta fram behov av medicinsk teknik med tillhörande tekniska lösningar och arbeta med bland annat anskaffnings- och investeringsprocessen som är kopplade till medicinsk teknik
• Omvärldsbevaka området inom medicinsk teknik och fastighet samt verka för hållbara och miljövänliga lösningar
Som medicinteknisk samordnare fastighet ingår även rollen som sammanhållande i verksamhetens kravställningsprocess vid övriga generella upphandlingar av medicinsk teknik.
Vi står också inför en stor satsning på vårdlokaler, Blekingesjukhusets hela "kirurgiblock" i Karlskrona (med bl.a. Akuten, Röntgen, IVA och Operation) kommer att flytta till nya lokaler och där kommer du att bli en nyckelspelare när det gäller den medicintekniska utrustningen.
Om dig
Vi söker dig som har teknisk utbildning på högskolenivå eller annan utbildning och kvalifikationer som bedöms likvärdiga. Du ska ha en god initiativ- och samarbetsförmåga. Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenhet om medicinsk teknik, offentlig upphandling och projektmetodik.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. B-körkort är ett krav då vi arbetar över hela länet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
