Vi söker medarbetare vid behov!
Nordlog Skandinavien AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-09-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlog Skandinavien AB i Borås
Vi söker medarbetare - med chans till provanställning
Är du flexibel, positiv och gillar variation i ditt arbete? Trivs du med att ta i fysiskt och lösa problem tillsammans med andra? Då kan du vara rätt person för oss!Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker personal som kan arbeta både vid behov (ofta med kort varsel) och på sikt få möjlighet till provanställning. Hos oss får du ett omväxlande arbete där uppgifterna varierar från dag till dag.
Arbetsuppgifter kan vara:
Flytt av förråd, bohag eller kontor
Hantering av paket och pallar
Lossning av trailers, manuellt och med truck
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv och ser möjligheter i stället för problem. Du tar gärna ansvar, planerar ditt arbete och gillar att arbeta tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har:
Körvana (B-körkort är ett krav)
Meriterande: truckkort
God fysik och en positiv inställning
Förmåga att hugga i där det behövs - inget jobb är för fint för dig
Flexibilitet, ordningssinne och punktlighet
Hög arbetsmoral, engagemang och noggrannhet
Vi erbjuder
Ett varierat arbete med många olika typer av uppdrag
Möjlighet att utvecklas och få provanställning
Ett arbetsklimat där vi värdesätter laganda, hjälpsamhet och problemlösning
Om Nordlog Skandinavien AB
Nordlog Skandinavien AB har haft sitt säte i Borås sedan 2012. Vi utför transporter av alla dess slag och tillhandahåller lager åt externa kunder.
Intervjuer hålls löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare Borås". Arbetsgivare Nordlog Skandinavien AB
(org.nr 556877-2510)
Ryssnäsgatan 10 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlog Viared Jobbnummer
9513448