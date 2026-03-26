Vi söker matteassistenter till kvällsöppen mattestuga!
Svea Education AB
2026-03-26
Är du student med goda kunskaper i matematik - och vill hjälpa andra att lyckas?
Vi söker dig som vill arbeta som matteassistent i vår mattestuga på kvällstid (1-3 gånger i veckan) fram till sommaren.
Om uppdraget
Som matteassistent blir du en värdefull resurs för elever som behöver stöd i matematik på gymnasienivå. Du hjälper till att förklara begrepp, stötta i uppgifter och skapa trygghet i ämnet.
Arbetstid:
Kvällar (2 timmar, 1-3 gånger/vecka)
Start: snarast
Period: fram till sommaren, med möjlighet till förlängning
Vi söker dig som
Är student, gärna med inriktning mot matematik, teknik, naturvetenskap eller pedagogik
Har mycket goda kunskaper i matematik
Är pedagogisk, tålmodig och tycker om att hjälpa andra
Har möjlighet att arbeta på kvällstid
Vi erbjuder
Meningsfullt extrajobb där du gör verklig skillnad
Flexibla arbetspass
Trevlig arbetsmiljö och inspirerande lokaler
Lön enligt överenskommelse, tjänstepension, kollektivavtalade försäkringar
Perfekt för dig som:
Vill bygga pedagogisk erfarenhet
Studerar på universitet/högskola
Söker ett givande extrajobb med tydlig samhällsnytta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Svea Education AB
(org.nr 559119-8220), https://www.sveagymnasium.se/ Arbetsplats
Svea Gymnasium Jobbnummer
9822189